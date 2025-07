Uccide la moglie e tenta di togliersi la vita | storia del dolore a Castiraga Vidardo

Castiraga Vidardo (Lodi), 26 luglio 2025 – Doppio drammatico episodio di violenza a Castiraga Vidardo. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, sul quale i carabinieri della compagnia di Lodi, intervenuti dopo i fatti, mantengono stretto riserbo, si sarebbe trattato di un omicidio con conseguente tentato suicidio tra coniugi. Lui 90 anni, lei qualche anno meno, sono stati protagonisti di una storia di dolore che ha lasciato tutti sgomenti. La donna ha perso la vita intorno a mezzogiorno del 26 luglio 2025 e il consorte, poco dopo, avrebbe cercato disperatamente di compiere un insano gesto ma senza riuscirvi, anche se è gravissimo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Uccide la moglie e tenta di togliersi la vita: storia del dolore a Castiraga Vidardo

In questa notizia si parla di: vidardo - castiraga - vita - storia

Uccide la moglie e tenta di togliersi la vita: storia del dolore a Castiraga Vidardo; VIDARDO Trent’anni a fianco dei più fragili, la comunità “Il Pellicano” è storia; La protesta nel Lodigiano contro la minaccia del maxi-inceneritore.

Uccide la moglie e tenta di togliersi la vita: storia del dolore a Castiraga Vidardo - Tutto è avvenuto in un’abitazione di via Bassi: la donna era in carrozzina, il marito 90enne sarebbe riuscito a lanciare l’allarme. Riporta ilgiorno.it

Castiraga Vidardo (Lodi), uccide la moglie inferma e tenta di togliersi la vita: anziano in ospedale - La tragedia nella casa della coppia, ora sotto sequestro: all’arrivo dei soccorritori per la donna non c’era più niente da fare ... Come scrive milano.repubblica.it