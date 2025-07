Tutto pronto per la ristrutturazione di Benetton | il brand italiano punta al rilancio per il 2026

Si chiude la fase della ristrutturazione e parte quella di rilancio per Benetton. Lo storico marchio italiano prevede di ridurre ulteriormente nel 2025 le perdite dello scorso anno (100 milioni, già diminuite di oltre il 57% rispetto a quelle del 2023): spera di ritornare a vedere profitti tra il 2026 ed il 2027. Benetton pronta a ripartire: via alla fase di ristrutturazione. Nel corso di uno dei periodici incontri di confronto era arrivata la comunicazione della ripartenza. Un anno fa Claudio Sforza, amministratore delegato che sostituì Massimo Renon, aveva rilanciato il piano di ripartenza. Che, così pare, starebbe restituendo i risultati attesi, supportato anche dalla relativa tranquillità resa possibile dall'iniezione di liquidità (260 milioni) già deliberata lo scorso anno dal gruppo.

Benetton, chiusa la ristrutturazione, al via il rilancio - Chiusa la fase di ristrutturazione, Benetton Group è pronta ad avviare la fase concreta di rilancio. "Essendo state completate le operazioni di ristrutturazione, come la chiusura dei negozi non profittevoli, la maggiore focalizzazione dell'approvvigionamento sul commercializzato, l'ottimizzazione delle risorse del quartier generale di Ponzano Veneto - Castrette di Villorba la riduzione dei costi generali, sono state create le condizioni per attivare concretamente il piano di rilancio", sottolinea Benetton Group, al termine di un incontro tra i vertici aziendali e le organizzazioni sindacali, svoltosi a Ponzano Veneto.

