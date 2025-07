Tutti gli avvistamenti di squali in Italia nel 2025 luglio

Nei mari italiani la presenza degli squali non è una leggenda metropolitana, anzi: è ben documentata e tutt’altro che eccezionale. La maggior parte delle specie che frequentano le nostre acque non rappresenta un pericolo, ma la sola idea di incontrarli può essere motivo di curiosità e timore, alimentato da scene che abbiamo visto solo nei film. Tra le specie più comuni c’è la verdesca, spesso avvistata vicino alla riva, ma totalmente innocua. Quest’anno, in particolare, si sono verificati numerosi avvistamenti di squali mako. Più rari, anche se non impossibili, sono gli incontri con lo squalo bianco, che puntualmente vengono avvistati nelle acque della Sicilia. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Tutti gli avvistamenti di squali in Italia nel 2025 (luglio)

In questa notizia si parla di: squali - avvistamenti - tutti - italia

Viaggiacolpasta. StudiOke · Paradise (Originally performed by Coldplay). Trattamento di AI maldiviano (tre pasti con bevande analcoliche ai pasti,nelle escursioni e acqua sempre presente in frigo bar) Trasferimenti interni Tutti i giorni ti portiamo a trascorrere l Vai su Facebook

I mari in Italia con gli squali: qui devi stare attento a nuotare al largo; Squalo avvistato a Trieste: si tratta di una verdesca di circa due metri; Allarme squali in Italia: come mai così tanti avvistamenti quest’estate?.

Panico in spiaggia, avvistato uno squalo gigantesco: si trova in uno dei mari più belli d’Italia - Lungo le coste italiane è stato recentemente avvistato e temporaneamente catturato un esemplare di squalo bianco. Secondo gaeta.it

SQUALI, ITALIA IN TOP 5 - A livello globale, la loro popolazione si è dimezzata negli ultimi 50 anni e oltre il 37% delle spec ... Segnala 9colonne.it