Tutti giù dall' autobus allarme borseggi Corsa Actv ferma in via Piave | almeno due bloccati

 Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere, la fermata di via Piave di fronte ai giardini della linea 32 di Actv, per l'ospedale alle 18.30 di venerdì, si è riempita di utenti a terra che hanno dovuto lasciare momentaneamente il mezzo prima di riprendere il viaggio dopo la chiamata alla. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

#muoversivenezia | Mestre - via Piave dalle ore 16:30 di sabato 26 luglio alle 1.00 di domenica 27 luglio 2025, per chiusura di un tratto di via Piave, in occasione della manifestazione “via Piave in Festa”, i bus delle linee 2, 31H, 32H, 53 27 Ottobre - M Vai su X

interessanti . . . . #vintage #oldbuses #menarini #monocar #iveco #370 #dallavia #italianbuses #italiantransport #city #busse #buslovers #buspotting #buspassion #publictransport #orange #love #sandonadipiave #memories Vai su Facebook

Via Piave riavrà la fermata dell’autobus, sarà attiva nel pomeriggio - Via Piave tornerà ad avere la sua fermata dell’autobus, anche se al momento solo nelle ore pomeridiane. Riporta siracusaoggi.it

Siracusa, via Piave tornerà ad avere la sua fermata dell’autobus - “ Ringrazio il presidente della quarta commissione Angelo greco e tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza che, raccogliendo favorevolment ... Da siracusanews.it