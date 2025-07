Tutti a Venezia con Clooney Il film girato al Petrarca sarà alla Mostra del Cinema

Dormiranno arrotolati nel sacco a pelo a fianco del red carpet di Venezia, pur di vedere i loro divi passare per un attimo. Forse nella speranza di strappare loro un autografo o un selfie. E pensare che noi per un giorno li abbiamo avuti lì, ad un passo, senza bisogno di levataccie notturne. Georgle Clooney e Adam Sandler: oltre a un bastimento carico, carico di vip. I vip di "Jay Kelly", il fim scelto per il concorso alla Mostra del Cinema sulla Laguna. "Un cast impressionante" ha sussurrato il direttore del Festival Alberto Barbera. Da Eve Hewson, una delle quattro figlie di Bono Vox, a Jim Broadbent, che nella sua vita ha vinto non solo un Oscar ma anche un Leone d’Oro proprio a Venezia, da Billy Crudup, compagno di Naomi Watts, a Riley Keough (la nipote di Elvis Presley), da Laura Dern (la scienziata innamorata dei dinosauri in Jurassik Park) a Greta Gerwig, moglie di Noah Baumbach, che poi è anche il regista del film che da Arezzo viene lanciato prima a Venezia e poi nella roulette degli Oscar. 🔗 Leggi su Lanazione.it

