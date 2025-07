Stop ai bus turistici in centro. Dal 1° luglio gli autobus turistici non possono più fermarsi sul lungarno Pecori Giraldi, uno degli accessi storici al centro di Firenze. Al suo posto è entrata in funzione una nuova area per la salita e la discesa dei passeggeri sul lato parco di piazza Vittorio Veneto, ribattezzata ’Cascine’. La decisione, approvata dalla giunta comunale su proposta dell’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio, è stata legata all’anticipo del cantiere per la nuova linea tramviaria verso Bagno a Ripoli, che interessa proprio il lungarno. Inizialmente previsto per settembre, l’avvio dei lavori è stato spostato a inizio luglio per sfruttare i mesi estivi, solitamente meno congestionati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Turisti in centro a piedi. Via i bus dal lungarno