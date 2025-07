C’è chi ha già fatto le valigie e chi, invece, le ha riposte da tempo in soffitta. L’estate 2025 racconta una doppia verità : da un lato 34 milioni di italiani – pari al 57% della popolazione – stanno trascorrendo o trascorreranno almeno un periodo di vacanza tra giugno e settembre. Dall’altro, però, resta una fetta consistente – il 43% – che rinuncia del tutto alle ferie estive, per scelta o più probabilmente per necessità . È quanto emerge dai primi dati dell’ Osservatorio del turismo open air realizzato da Human Company, leader nel turismo all’aria aperta, in collaborazione con Istituto Piepoli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Turismo outdoor in aumento, ma metà degli italiani rinuncia alle ferie