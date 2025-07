Turismo nautico green e valorizzazione dell' area marina protetta | il mare è una risorsa a Castellabate

Mira ad un modello di turismo nautico sostenibile, capace di valorizzare le eccellenze naturalistiche e culturali del territorio, Castellabate, rafforzando al contempo il prestigio dei riconoscimenti ambientali ottenuti, dalla Bandiera Blu alle Cinque Vele di Legambiente. Il Comune ha avviato una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

turismo - nautico - castellabate - green

Mare, Santanchè: “Turismo nautico in crescita, ora collegare porti e aree interne” - “E’ la prima volta che il Ministero del Turismo mette nel piano strategico il turismo del mare, perché è un turismo assolutamente in crescita, con dei dati importanti, sia dal punto della spesa pro capite dei turisti, sia dal punto del numero dei lavoratori.

Presentata la guida al turismo nautico nella Costa dei Trabocchi: un viaggio tra mare, porti e tradizioni - È stata presentata questa mattina alla stampa la nuova Guida al turismo nautico nella Costa dei Trabocchi, realizzata dal Gal Costa dei Trabocchi in collaborazione con Assonautica Pescara Chieti.

