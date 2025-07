Turandot batte la pioggia Terzo atto al chiuso Nessun Dorma risuona nel foyer

Torre del Lago (Lucca), 27 luglio 2025 – La pioggia non ha fermato la musica: durante l'intervallo tra il secondo e il terzo atto della prima rappresentazione di Turandot, venerdì 25 luglio al 71° Festival Puccini di Torre del Lago, la pioggia ha colto di sorpresa il pubblico e gli artisti al Gran Teatro all'aperto “Giacomo Puccini”. E così la grande incompiuta di Puccini rischiava di essere ancor piĂą. incompiuta. Trascorso il tempo dell'intervallo e un'ulteriore attesa nella speranza che il tempo volgesse al meglio, la Fondazione Festival Pucciniano – grazie alla collaborazione del cast e alla disponibilitĂ della maestra collaboratrice Michi Tagasaki – ha deciso di proseguire l'esecuzione del terzo atto (seppur in versione ridotta ) nel foyer del Gran Teatro, con il coro e i protagonisti accompagnati con il solo pianoforte per ringraziare il pubblico rimasto in attesa di sviluppi del meteo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Turandot batte la pioggia. Terzo atto al chiuso, Nessun Dorma risuona nel foyer

In questa notizia si parla di: pioggia - turandot - terzo - atto

Festival Puccini, la pioggia non ferma Turandot; Verona - Arena: Carmen (2° cast alternativo); Lo Sferisterio si trasforma in risaia, la Turandot a metà tra cinema e fiaba conquista applausi a scena aperta.

Festival Puccini, la pioggia non ferma Turandot - La pioggia non ha fermato la musica: durante l'intervallo tra il secondo e il terzo atto della prima rappresentazione di Turandot, venerdì 25 luglio al 71° Festival Puccini di Torre del Lago Viareggio ... Secondo msn.com

La pioggia non ferma il Festival Puccini: la Turandot finisce nel foyer del Gran Teatro - Il presidente Miracolo: "È in occasioni come questa che si misura la forza di una manifestazione e della sua comunità artistica" ... Segnala luccaindiretta.it