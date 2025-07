Tumminello? No grazie | saltato il passaggio al Benevento l’attaccante rigiura amore al Crotone

Tempo di lettura: 2 minuti Sembrava solo un dettaglio la firma dell’attaccante Marco Tumminello sul contratto che lo avrebbe legato al Benevento, ma alla fine è arrivato un epilogo del tutto inatteso. Dopo l’accordo che ha visto protagonisti in prima persona il presidente Vigorito e Vrenna, massimo dirigente dei calabresi, il giocatore ieri aveva raggiunto il Sannio per le visite mediche e poi ha assistito all’amichevole contro l’Equipe Campania. Da lì a poco Tumminello avrebbe dovuto apporre la sua firma sul contratto legandosi alla Strega per tre anni con un ricco accordo, ma qualcosa evidentemente è andato storto perchĂ© il Benevento ha fatto saltare il closing pare per divergenze contrattuali emerse al momento dello scambio dei documenti finali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

