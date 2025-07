Tuffi Pellacani da sogno | bronzo dal trampolino 1 metro

(Adnkronos) – Chiara Pellecani vince una splendida medaglia di bronzo nella finale del trampolino un metro nei Mondiali di Singapore. Con 270.80 punti e cinque tuffi eseguiti in maniera impeccabile (uno e mezzo indietro, doppio e mezzo avanti, doppio e mezzo rovesciato, uno e mezzo rovesciato con un avviamento e mezzo, uno e mezzo ritornato) . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tuffi, Pellacani da sogno: bronzo dal trampolino 1 metro

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: è subito podio per l’Italia! Bronzo nel team event - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.03: Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per una giornata intensa con due finali molto interessanti per l’Italia.

Italia di bronzo nel Team Event degli Europei di tuffi. Oro all’Ucraina - Cominciano con una medaglia di bronzo gli Europei di tuffi ad Antalya per l’Italia. Il quartetto azzurro, composto da Chiara Pellacani, Sarah Jodoin di Maria, Matteo Santoro e Riccardo Giovannini, ha concluso al terzo posto il Team Event.

Europei di Tuffi, Italia subito sul podio: è bronzo nel Team Event - Antalya – E’ una scintillante Nazionale di Tuffi agli Europei Senior ad Antalya, in Turchia. Gli Azzurri conquistano la prima medaglia delle prime gare in competizione.

