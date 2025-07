Tuffi Italia sesta nel Team Event dei Mondiali 2025 a Singapore Oro alla Cina

Calato il sipario sulla prima finale dei Mondiali di tuffi 2025 all’ OCBC Aquatic Centre di Singapore. Il Team Event ha assegnato i primi metalli in questa rassegna iridata. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sarah Jodoin di Maria e Riccardo Giovannini hanno cercato di rappresentare al meglio delle loro possibilità il Bel Paese in questo particolare format che racchiude tuffi individuali e sincro dai tre metri e dalla piattaforma. Gli azzurri hanno concluso al sesto posto questo primo atto conclusivo, con lo score di 386.85. Una prova in cui Pellacani ha iniziato col triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato, leggermente sporcato ( 55. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi, Italia sesta nel Team Event dei Mondiali 2025 a Singapore. Oro alla Cina

In questa notizia si parla di: tuffi - team - event - mondiali

Tuffi, World Cup: sesto posto per l’Italia nel Team Event di Pechino - L’Italia dei tuffi conclude il Team Event di Pechino in sesta posizione. La prova è andata in scena nel finale della seconda giornata di SuperFinal della World Cup, in programma fino a domenica 4 maggio.

LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: è subito podio per l’Italia! Bronzo nel team event - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.03: Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per una giornata intensa con due finali molto interessanti per l’Italia.

Italia di bronzo nel Team Event degli Europei di tuffi. Oro all’Ucraina - Cominciano con una medaglia di bronzo gli Europei di tuffi ad Antalya per l’Italia. Il quartetto azzurro, composto da Chiara Pellacani, Sarah Jodoin di Maria, Matteo Santoro e Riccardo Giovannini, ha concluso al terzo posto il Team Event.

Iniziati stamattina con il team event le gare di tuffi ai mondiali #AQUAsingapore2025. Orari tutto sommato agevoli, le finali mai prima delle 9:00 italiane. Vai su X

BOLZANO CAPITALE MONDIALE DEI TUFFI Tuffi. Torna al lido di Bolzano dal 4 al 6 luglio il Diving Meeting, evento giunto alla sua 47esima edizione. Attesi... Vai su Facebook

LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pellacani in finale dal metro. Attesa per il Team Event alle 9.30; Mondiali tuffi 2025, risultati delle gare di oggi: Pellacani in finale dal metro; La Nazionale è arrivata a Singapore in vista dei Mondiali: i 12 azzurri convocati e le iscrizioni gara.

Mondiali tuffi 2025, risultati delle gare di oggi: Pellacani in finale dal metro - Chiara Pellacani, con l'ottavo punteggio, si qualifica per la finale del trampolino 1 metro ai Mondiale di tuffi 2025, a Singapore, mentre non ce la fa Elena Bertocchi. Da sport.sky.it

LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: Pellacani in finale dal metro. Attesa per il Team Event alle 9.30 - 32: Pellacani sul trampolino per iniziare la gara 9. Riporta informazione.it