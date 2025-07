Tuffi grandi altezze sospesa la gara femminile ai Mondiali Cosa è successo a Singapore?

Si assegnano finalmente le prime medaglie nei Mondiali di tuffi dalle grandi altezze 2025. Oggi si disputano, infatti, gli ultimi due round finali della gara femminile dai 20 metri, ma al momento la competizione è sospesa in quel di Singapore a causa di un temporale che ovviamente non permette la messa in sicurezza della gara. La gara femminile è stata interrotta poco prima dell'ultima rotazione e la giuria ha cominciato a rinviare progressivamente l'orario di inizio del sesto e decisivo round. Infatti in questa edizione dei Mondiali si disputano ben sei round, suddivisi su tre giorni di gare, ma in finale si portano solo i punteggi dei due tuffi obbligatori, mentre vengono scartati quelli dei liberi e sostituiti con quelli della finale.

Basket femminile: Venezia resiste e vince gara-3 su Schio, si allunga la serie scudetto - Il Famila Schio deve rinviare le proprie ambizioni di chiusura della serie scudetto. L’ Umana Reyer Venezia forza gara-4 della finale, vincendo per 67-57 una gara-3 tenuta in mano per larghi tratti e chiusa nel finale, soprattutto grazie a una Mariella Santucci da 10 punti e, se non MVP, perlomeno giocatrice decisiva.

LIVE Venezia-Schio 67-57, A1 basket femminile in DIRETTA: la Reyer vince gara-3 e prova a riaprire la serie! Santucci e Cubaj protagoniste assolute - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:12 Dopo una partita equilibrata per 35?, l’Umana prende il largo nei minuti decisivi e prova a riaprire la serie rimandando il verdetto per lo scudetto.

La Reyer perde gara 5, lo scudetto femminile di basket a Schio - Con una difesa asfissiante e una maggior precisione sotto canestro, il Famila Schio vince contro l'Umana Reyer gara 5 della finale scudetto di basket femminile, e si laurea campione d'Italia per la tredicesima volta nella sua storia.

