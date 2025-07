Tuffi grandi altezze quinto oro consecutivo ai Mondiali per Rhiannan Iffland Elisa Cosetti chiude ottava

La regina dei tuffi dalle grandi altezze è sempre Rhiannan Iffland. L’australiana si mette al collo la sua quinta medaglia d’oro consecutiva in una rassegna iridata, trionfando anche a Singapore. Davvero una carriera straordinaria quella di Iffland, che anche oggi ha dimostrato di essere ancora una volta la miglior tuffatrice del mondo. Una finale complicata anche dal maltempo, visto che un temporale ha portato al rinvio di oltre un’ora del sesto e decisivo round. Iffland ha veramente dominato la competizione, chiudendo con uno straordinario triplo e mezzo ritornato con mezzo avvitamento da 102. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi grandi altezze, quinto oro consecutivo ai Mondiali per Rhiannan Iffland. Elisa Cosetti chiude ottava

In questa notizia si parla di: iffland - tuffi - altezze - rhiannan

Tuffi grandi altezze, Rhiannan Iffland cerca il tris ai Mondiali. Elisa Cosetti vuole migliorarsi ancora - Dopo pallanuoto, nuoto di fondo e nuoto artistico, a Singapore si alza il sipario su un’altra disciplina dei Mondiali acquatici 2025.

Tuffi grandi altezze, duello Iffland-Carlson dopo i primi due tuffi. Elisa Cosetti dodicesima - Si è aperto il programma dei Mondiali dei tuffi dalle grandi altezza da Singapore con i primi due round della gara femminile dai venti metri.

Tuffi grandi altezze, Elisa Cosetti centra la finale ai Mondiali. L’australiana Iffland verso l’oro - Si apre con il sorriso di Elisa Cosetti la seconda giornata dei Mondiali di tuffi dalle grandi altezze a Singapore.

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti ottava e seconda in Europa! Quinto oro per l’australiana Iffland; Tuffi grandi altezze, Rhiannan Iffland cerca il tris ai Mondiali. Elisa Cosetti vuole migliorarsi ancora; Red Bull Cliff Diving, a Polignano vincono Carlos Gimeno e Rhiannan Iffland. Quarto posto per Barnaba e Cosetti.

Il fascino dei tuffi dalle grandi altezze. Il racconto di Cosetti e ... - Il podio era a portata di mano – Cosetti era seconda a un soffio dalla leggendaria australiana Rhiannan Iffland a metà gara – ma è sfuggito per qualche imperfezione nei tuffi liberi. Riporta ilfoglio.it

Primo workshop di tuffi dalle grandi altezze - Sulle orme di Alessandro De Rose, bronzo ai mondiali di Budapest 2017 e quinto ai mondiali di Gwangiu 2019 dai 27 metri. Secondo federnuoto.it