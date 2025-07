2025-07-25 22:22:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: FIRENZE – La Fiorentina ha battuto 2-0 la Carrarese in un’amichevole disputata questa sera allo stadio Curva Fiesole del centro sportivo Viola Park, a Bagno a Ripoli. Segnali di crescita nel gioco e nella condizione atletica da parte della squadra gigliata con in evidenza, oltre a Moise Kean (autore della doppietta), gli esterni Dodo e Gosens. Rispetto all’amichevole di ieri a Grosseto contro i padroni di casa biancorossi il tecnico Stefano Pioli ha recuperato sia Fazzini che Richardson, quest’ultimo assente per oltre una settimana per problemi familiari, ed entrambi sono andati in campo dal 1? in un 3-4-2-1 nel ruolo di suggeritori dell’unica punta Kean. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – doppietta in amichevole con la Fiorentina