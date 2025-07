Trump vedrà von der Leyen Dazi l’Ue crede nell’intesa

«Whit’s fur ye’ll no go by ye!», ovvero «ciò che è per te non ti passerà accanto», recita un vecchio proverbio scozzese. In altre parole, se qualcosa è destinato a succedere, accadrà, indipendentemente da ciò che si fa per evitarlo o cercarlo. Cosa succederà al rapporto commerciale tra Usa e Ue lo si scoprirà domani, appunto in Scozia, dove Donald Trump è volato per una visita privata di cinque giorni nei suoi resort di golf a Turnberry e Menie. E dove domani incontrerà la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Ad annunciarlo è stata la stessa numero uno dell’esecutivo comunitario ieri sera su X sottolineando che l’obiettivo è «discutere le relazioni commerciali transatlantiche e come mantenerle forti». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

