Trump | Isola di Epstein? Io non ci sono mai stato Ipotesi grazia a Maxwell

Il presidente Donald Trump si è imbarcato sull’Air Force One per una visita di cinque giorni in Scozia, nella speranza di lasciarsi alle spalle la tempesta del caso Epstein, il primo vero inciampo di politica interna dal suo ritorno alla Casa Bianca. Difficile che la vicenda non lo accompagni anche nella terra d’origine della sua famiglia, dove la sua Trump Organization sta per inaugurare nell’Aberdeenshire «il miglior campo da golf a 36 buche del mondo», come viene pubblicizzato, e dove incontrerĂ il premier britannico Keir Starmer, per mettere a punto l’accordo commerciale concluso tra Washington e Londra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump: "Isola di Epstein? Io non ci sono mai stato". Ipotesi grazia a Maxwell

