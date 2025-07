Trump in Scozia più vicino l’accordo Ue sui dazi

Casa Bianca esclude Wsj da viaggio Trump in Scozia - La Casa Bianca sta rimuovendo il Wall Street Journal dal gruppo di testate che copriranno il viaggio del presidente in Scozia nel fine settimana (25-29 luglio): lo ha dichiarato a Politico la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.

Caso Epstein, la Casa Bianca esclude il Wsj dal pool di giornalisti che seguirà Trump in Scozia - A riferirlo è la portavoce del presidente, Karoline Leavitt, che ha sottolineato la "condotta falsa e diffamatoria del Wall Street Journal" L'articolo Caso Epstein, la Casa Bianca esclude il Wsj dal pool di giornalisti che seguirà Trump in Scozia proviene da Il Difforme.

Trump esclude il Wall Street Journal dal suo viaggio in Scozia: ritorsione per la lettera a Epstein - La Casa Bianca ha escluso il Wall Street Journal dal gruppo di giornali che copriranno il viaggio del presidente Trump in Scozia nel fine settimana.

Trump arrivando in Scozia: "L'accordo sui dazi con l'Ue sarà quello più grande di tutti". Bruxelles: "Domenica si valuteranno le chance per un'intesa equilibrata. Sono in corso intensi negoziati" #ANSA Vai su X

Usa-Ue, sul tavolo l'intesa su una tariffa al 15%. Trump: Possibilità al 50% - Le parole di Trump appena arrivato in Scozia: Domenica vedo Ursula, donna stimata; Trump in Scozia, domenica l’incontro con Von der Leyen sui dazi: intesa ancora incerta; Dazi, von der Leyen: “Vedrò Trump in Scozia domenica”. Accordo Ue-Usa sul filo del rasoio.

Trump in Scozia: inaugura un golf club dedicato alla madre e vede Starmer e von der Leyen - La visita privata diventa l’occasione per discutere temi di scottante attualità dai dazi a Gaza all’Ucraina e per cercare di fare dimenticare all’opinione pubblica Usa lo scandalo Epstein che lo sta m ... Riporta rainews.it

Trump in Scozia: "Domenica incontro Ursula, donna molto stimata" - Il presidente americano è in Scozia per visitare un suo golf club, ma domenica vedrà la presidente della Commissione UE per stringere un accordo sui dazi ... Come scrive msn.com