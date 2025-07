Trump in Scozia per incontro con von der Leyen tycoon attacca Ue su immigrazione | Fermate questa invasione sta uccidendo Europa – VIDEO

Trump ha poi parlato dei dazi. Per il presidente Usa "sarebbe l'accordo piĂą grande di tutti". Il tycoon ha inoltre attaccato sulle rinnovabili, criticando le pale eoliche Donald Trump è atterrato in Scozia per un atteso incontro con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Trump in Scozia per incontro con von der Leyen, tycoon attacca Ue su immigrazione: “Fermate questa invasione, sta uccidendo Europa” – VIDEO

In questa notizia si parla di: trump - scozia - incontro - leyen

Casa Bianca esclude Wsj da viaggio Trump in Scozia - La Casa Bianca sta rimuovendo il Wall Street Journal dal gruppo di testate che copriranno il viaggio del presidente in Scozia nel fine settimana (25-29 luglio): lo ha dichiarato a Politico la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.

Caso Epstein, la Casa Bianca esclude il Wsj dal pool di giornalisti che seguirà Trump in Scozia - A riferirlo è la portavoce del presidente, Karoline Leavitt, che ha sottolineato la "condotta falsa e diffamatoria del Wall Street Journal" L'articolo Caso Epstein, la Casa Bianca esclude il Wsj dal pool di giornalisti che seguirà Trump in Scozia proviene da Il Difforme.

Trump esclude il Wall Street Journal dal suo viaggio in Scozia: ritorsione per la lettera a Epstein - La Casa Bianca ha escluso il Wall Street Journal dal gruppo di giornali che copriranno il viaggio del presidente Trump in Scozia nel fine settimana.

Dazi, von der Leyen chiama Trump: incontro in Scozia domenica 27 luglio. Secondo il presidente statunitense ci sarebbe il «50 per cento» di probabilità di raggiungere un’intesa con Bruxelles Vai su X

Donald Trump, inseguito dal caso Epstein, vola in Scozia: inaugura un golf club e vede Starmer e von der Leyen Tutti i dettagli su Rainews.it Vai su Facebook

Von der Leyen chiama Trump: l’incontro domenica in Scozia in vista dell’accordo sui dazi; Usa-Ue, sul tavolo l'intesa su una tariffa al 15%. Trump: Possibilità al 50% - Le parole di Trump appena arrivato in Scozia: Domenica vedo Ursula, donna stimata; Trump in Scozia, domenica l’incontro con Von der Leyen sui dazi: intesa ancora incerta.

Trump in Scozia, domenica l’incontro con Von der Leyen sui dazi: intesa ancora incerta - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è arrivato in Scozia per una visita di cinque giorni. Scrive tg.la7.it

Von der Leyen chiama Trump: l’incontro domenica in Scozia in vista dell’accordo sui dazi - I due leader si sono sentiti al telefono e hanno concordato di vedersi durante la visita del presidente Usa nel Regno Unito ... Secondo repubblica.it