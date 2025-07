Trump in Scozia | in migliaia lo contestano lui gioca a golf L’Ue frena sulla web tax per raggiungere l’intesa con gli Usa

Nelle principali città migliaia di scozzesi lo hanno contestato in proteste proteste tenute a distanza dall’imponente apparato di sicurezza messo in piedi dalla polizia locale. Intanto lui, Donald Trump, ha passato la giornata a giocare a golf nei suoi resort di lusso. Il presidente degli Stati Uniti è impegnato da ieri in una visita privata in Scozia e si è goduto il sabato sul green con suo figlio Eric e con l’ambasciatore degli Usa a Londra, Warren Stephens, in uno dei due resort-golf club di lusso che la sua famiglia possiede nel verde della nazione settentrionale del Regno Unito, terra d’origine di sua madre: quello di Turnberry, nella pittoresca contea dell’Ayrshire, da dove ha rivolto sorrisi e saluti a giornalisti e troupe tv al seguito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump in Scozia: in migliaia lo contestano, lui gioca a golf. L’Ue frena sulla web tax per raggiungere l’intesa con gli Usa

