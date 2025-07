Trump in Scozia gioca a golf in attesa degli incontri ufficiali con Von der Leyen e Starmer

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, atterrato ieri sera all’aeroporto di Prestwick, in Scozia, ha iniziato la sua visita di quattro giorni nel Regno Unito, accolto da una folla radunata per l’arrivo dell’Air Force One. Oggi trascorrerĂ una giornata di riposo sul campo da golf di proprietĂ della sua famiglia a Turnberry, nell’Ayrshire, prima degli incontri ufficiali previsti con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen domani e con il primo ministro britannico Keir Starmer lunedì. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump in Scozia gioca a golf in attesa degli incontri ufficiali con Von der Leyen e Starmer

In questa notizia si parla di: trump - scozia - golf - incontri

Casa Bianca esclude Wsj da viaggio Trump in Scozia - La Casa Bianca sta rimuovendo il Wall Street Journal dal gruppo di testate che copriranno il viaggio del presidente in Scozia nel fine settimana (25-29 luglio): lo ha dichiarato a Politico la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.

Caso Epstein, la Casa Bianca esclude il Wsj dal pool di giornalisti che seguirà Trump in Scozia - A riferirlo è la portavoce del presidente, Karoline Leavitt, che ha sottolineato la "condotta falsa e diffamatoria del Wall Street Journal" L'articolo Caso Epstein, la Casa Bianca esclude il Wsj dal pool di giornalisti che seguirà Trump in Scozia proviene da Il Difforme.

Trump esclude il Wall Street Journal dal suo viaggio in Scozia: ritorsione per la lettera a Epstein - La Casa Bianca ha escluso il Wall Street Journal dal gruppo di giornali che copriranno il viaggio del presidente Trump in Scozia nel fine settimana.

Trump sarĂ in Scozia dal 25 al 27 luglio. In visita al suo golf club. Ma avrĂ incontri con i leader del Partito per l'indipendenza della Scozia. Anche con il primo ministro britannico. Von der Leyen ha annunciato che il 27 luglio in Scozia terrĂ colloqui con Trump s Vai su X

Donald Trump è sbarcato in Scozia, e come da copione non ha perso tempo: poche ore dopo l’atterraggio all’aeroporto di Prestwick, nei pressi di Glasgow, il presidente americano ha infiammato l’agenda europea con dichiarazioni che promettono di far discut Vai su Facebook

Scozia: Trump gioca a golf prima dell'incontro con von der Leyen: lo swing del presidente; Trump in Scozia gioca a golf in attesa degli incontri ufficiali con Von der Leyen e Starmer; Dazi ma anche terre espropriate e promesse mancate: Trump sbarca in Scozia accolto dalle proteste.

Trump, 'sono in Scozia, avro' molti incontri' - Nell'attesa, il presidente Usa gioca a golf nel suo resort di Turnberry Trovato morto Jonathan Forzan, corpo recuperato in mare a Sanremo: era scomparso 3 giorni fa a Riva Ligure L'ora giusta per anda ... Secondo msn.com

Trump in Scozia: «L'Europa fermi i migranti o scomparirà». Oggi golf (e polemiche) in attesa di von der Leyen - Donald Trump è sbarcato in Scozia, e come da copione non ha perso tempo: poche ore dopo l’atterraggio all’aeroporto di Prestwick, nei pressi di Glasgow, il presidente ... Da msn.com