Trump fa la guerra allo spazio la Nasa pronta a quasi 4mila dimissioni volontarie | i 6 miliardi bloccati e lo spauracchio del Challenger 1986

Tornare sulla Luna non è di certo in cima alle prioritĂ di Donald Trump. Così come in quella lista non compare lo studio dello spazio o la Nasa, l’agenzia spaziale americana, che nei prossimi mesi arriverĂ a perdere circa il 20% dei suoi dipendenti. Sono quasi 4mila le persone incluse nel programma di «dimissioni volontarie» che il presidente americano ha ordinato nel tentativo di tagliare i costi statali e di gestione degli organismi federali. Per la National Aeronautics and Space Administration si tratta della riduzione delle spese del 25%, circa 6 miliardi di dollari, andando in particolare a dimezzare i fondi elargiti solitamente alla divisione Ricerche scientifiche. 🔗 Leggi su Open.online

"Gli Usa perderanno la leadership in ambito scientifico", gli scienziati dello spazio contro Trump - Il potenziale taglio del 25% dei finanziamenti alla Nasa da parte di Donald Trump, scuote ancora una volta il mondo degli scienziati.

L'Air Force One regalato dal Qatar a Trump: 11 bagni, 5 cucine, 40 televisori, 5 lounge, a bordo spazio per 90 passeggeri e 14 membri dell'equipaggio

Trump avvia il Golden Dome, sistema antimissile che può costare fino a 500 miliardi. Pechino critica: "Militarizzazione dello spazio"

Questa foto ha quasi 56 anni! Apollo 11, luglio 1969 Questa ripresa è stata effettuata dall'astronauta Michael Collins della NASA e ritrae il cratere Daedalus posto sul lato nascosto della Luna dalla Terra. Il tutto mentre gli astronauti Armstrong e Aldrin erano sul

