Trump fa il mediatore tra Thailandia e Cambogia Senza pace nessun accordo commerciale

Il presidente statunitense, Donald Trump, ha dichiarato sabato, in un post pubblicato su Truth Social, di aver parlato con il primo ministro della Cambogia per fermare la guerra con la Thailandia e che sta contattando anche il primo ministro ad interim thailandese per sollecitare un cessate il fuoco immediato. Trump dice che sta contattando “ per chiedere anche a lui un cessate il fuoco, e la FINE della guerra, che è attualmente in corso”. Il presidente americano è al lavoro diplomatico dal campo da golf di sua proprietà a Turnberry, nell’Ayrshire, in Scozia — dove ha giocato a golf con suo figlio Eric e l’ambasciatore statunitense nel Regno Unito, prima degli incontri ufficiali con Ursula von der Leyen e Keir Starmer. 🔗 Leggi su Formiche.net