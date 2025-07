Trump e Vance inseguono Obama sulle volanti della polizia | il tycoon posta il fotomontaggio-parodia dell’inseguimento di OJ Simpson

Donald Trump ha pubblicato sul suo social Truth un fotomontaggio che ritrae un inseguimento stradale surreale: l’ex presidente Barack Obama è alla guida di un’auto bianca, inseguito da veicoli della polizia guidati da Trump stesso e dal suo vicepresidente J.D. Vance (che nella foto compare come meme). L’immagine è una chiara manipolazione fotografica dello storico inseguimento di O.J. Simpson, l’ex giocatore di football americano, accusato per l’omicidio della sua ex moglie e di un amico di lei e protagonista di quello che negli Stati Uniti venne definito «il processo del secolo». L’immagine è stata diffusa come meme direttamente dal presidente, che la presenta come una scena ironica e provocatoria. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: trump - obama - polizia - fotomontaggio

Tulsi Gabbard: «Processate Barack Obama e Hillary Clinton, hanno complottato contro Trump» - Un complotto per delegittimare la vittoria di Donald Trump alle elezioni del 2016. Per far credere che fosse dovuta alle influenze della Russia.

Frode elettorale, Trump accusa Obama - 3.40 In un post su Truth, Trump ha rilanciato pesanti accuse contro Barack Obama e membri della sua amministrazione, definiti "delinquenti", accusandoli di una "frode elettorale di altissimo livello" Il riferimento è a un'intervista su Fox News,in cui l'ex deputata Tulsi Gabbard ora vicina a Trump, ha denunciato presunte manipolazioni sulle interferenze russe nel voto.

Se Obama diventa l’ossessione di Trump - Ad amare gli eufemismi, si potrebbe dire che l’attuale presidente degli Stati Uniti possiede una concezione piuttosto curiosa dell’informazione.

Nuovo fotomontaggio pubblicato da Trump. Stavolta ha pubblicato una immagine del celebre inseguimento della polizia di O.J. Simpson. Solo che al posto di Simpson, c'è Obama e dietro a inseguirlo c'è il presidente Trump. Trump sta mandando dei messagg Vai su X

Trump e Vance inseguono Obama sulle volanti della polizia: il tycoon posta il fotomontaggio-parodia dell'inseguimento di O.J. Simpson; L'inesistente servizio della CNN e la teoria sui «tunnel usati per il traffico di esseri umani» nella villa di Puff Daddy.

Trump e Vance inseguono Obama sulle volanti della polizia: il tycoon posta il fotomontaggio-parodia dell’inseguimento di O.J. Simpson - L’immagine è una chiara manipolazione fotografica, diffusa come meme direttamente dal presidente degli Usa L'articolo Trump e Vance inseguono Obama sulle volanti della polizia: il tycoon posta il foto ... Si legge su msn.com