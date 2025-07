Trump e il viaggio che fa arrabbiare gli scozzesi Non è il benvenuto Lui intanto gioca a golf in attesa dell’incontro di domani con von der Leyen

Vestito di nero, con un berretto bianco con la scritta “Usa” il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato visto guidare una golf car, affiancato dalla sua scorta, mentre giocava nel suo Golf club scozzese a Turnberry, nell’Ayrshire, acquistato nel 2014. Si trova in compagnia di Eric Trump, l’ambasciatore degli Stati Uniti nel Regno Unito, Warren Stephens, e l’altro suo figlio Donald jr. Una giornata di calma in vista degli incontri ufficiali previsti per domani con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e lunedì con il primo ministro britannico, Keir Starmer. Ma fuori dal campo di golf c’è chi protesta: gli scozzesi, che non gradiscono la presenza del presidente americano. 🔗 Leggi su Open.online

