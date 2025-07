Truffe agli anziani due minori finiscono in comunità

Tempo di lettura: < 1 minuto Secondo gli investigatori avrebbero preso parte a truffe messe a segno ai danni di alcuni anziani. Per questo motivo due minori, come ha disposto il gip del tribunale per i minorenni di Napoli, sono stati collocati in comunità . I reati ipotizzati, a vario titolo, sono di estorsione, truffa e utilizzo indebito di carte di pagamento. L’indagine ha avuto inizio alcuni mesi a seguito delle denunce presentate da alcune vittime. Gli agenti dei commissariati di polizia ‘San Ferdinando’ a Napoli e San Giorgio a Cremano hanno visionato le immagini di sicurezza poste lungo le strade che i due ragazzi avrebbero percorso per mettere a segno due truffe. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Truffe agli anziani, due minori finiscono in comunitÃ

In questa notizia si parla di: truffe - anziani - minori - comunitÃ

Sgominata gang delle truffe degli anziani: arresti a Napoli, Aversa, Caivano e Grumo Nevano - Accertati almeno 23 colpi in diverse regioni d'Italia tra Piemonte, Veneto, Liguria, Lazio, Puglia e Calabria L'articolo Sgominata gang delle truffe degli anziani: arresti a Napoli, Aversa, Caivano e Grumo Nevano sembra essere il primo su Teleclubitalia.

Truffe ad anziani, droga e pericolosità sociale: sei fogli di via obbligatori e 5 avvisi orali dal questore - Sei fogli di via obbligatori e cinque avvisi orali. Sono stati adottati dal questore di Messina Annino Gargano nell’ambito delle prerogative attribuitegli quale Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, in seguito ad istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine della Questura.

Truffe del falso carabiniere: sgominata la banda che derubava gli anziani nel Vco - Sgominata la banda che, dalla Campania, truffava gli anziani del Vco con la tecnica del falso carabiniere.

La Polizia di Stato per la prevenzione delle truffe ai danni degli anziani e dei soggetti fragili. Si sono tenute a Orvieto tre incontri dedicati alla prevenzione delle truffe, frutto di una proficua collaborazione tra il Commissariato di Pubblica Sicurezza e il Comune d Vai su Facebook