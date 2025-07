Trovato morto nel residence la versione del fidanzato | Dovevamo farla finita insieme

Prato, 26 luglio 2025 ‚Äst‚ÄúDovevamo farla finita insieme‚ÄĚ. Ma poi, per motivi ancora non precisati, soltanto uno dei due, Maurizio¬†Drovandi, sarebbe andato fino in fondo. E‚Äô la versione che ha raccontato agli inquirenti il compagno del 51enne trovato morto all‚Äôinterno del residence di via Ferrucci a Prato, lo stesso dove Vasile Frumuzache aveva ucciso qualche mese fa Maria Denisa Paun, la escort trucidata, nascosta in una valigia e poi gettata in un campo vicino a Montecatini. Le due vicende non sono in alcun modo collegate. omicidio residence ferrucci con recupero cane Secondo la versione del compagno di Drovandi, ricoverato in condizioni non gravi all‚Äôospedale, la scelta del suicidio collettivo sarebbe maturata perch√© i due non riuscivano pi√Ļ a far fronte ai debiti accumulati per via della droga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

