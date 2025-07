Trovato morto nel Pistoiese resta in carcere il 42enne Giuseppe Blandino

PISTOIA – Il gip di Pistoia ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Giuseppe Blandino, 42 anni, accusato di aver ucciso e occultato il cadavere del padre, Salvatore Blandino, settantenne di Quarrata scomparso dalla fine di giugno e ritrovato senza vita il 22 luglio in località Ferruccia, tra Agliana e Quarrata. La misura è stata adottata su richiesta della procura, che contesta i reati di omicidio e occultamento di cadavere. Secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe colpito il padre all’interno dell’abitazione di via Galilei a Quarrata, per poi trasportare il corpo e seppellirlo in una zona isolata, nascosto da vegetazione e ricoperto con sacchi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: blandino - giuseppe - carcere - trovato

Anziano ucciso e sepolto, il figlio Giuseppe Blandino arrestato: «Sono innocente». L'aggressione brutale e i 600 euro ritirati il giorno dell'omicidio - L'accusa è tra le peggiori possibili: Giuseppe Blandino è in carcere con l'accusa di aver ucciso suo padre Salvatore (70 anni) e di averlo sepolto sotto terra.

AGLIANA - È stato trovato in via Branaccia a Ferruccia di Agliana, il corpo senza vita di Salvatore Blandino, 70 anni, l’uomo scomparso da Quarrata da circa un mese. Non un ritrovamento casuale, ma il frutto di un lavoro intenso e incessante dei Carabinieri de Vai su Facebook

Anziano ucciso e sepolto, il figlio Giuseppe Blandino arrestato: «Sono innocente». L'aggressione brutale e i 600 euro ritirati il giorno dell'omicidio - L'accusa è tra le peggiori possibili: Giuseppe Blandino è in carcere con l'accusa di aver ucciso suo padre Salvatore (70 ... Scrive msn.com

Morto nel Pistoiese, figlio resta in carcere - Resta in carcere Giuseppe Blandino, 42 anni, accusato di aver ucciso il padre Salvatore, 70 anni, e di aver occultato il cadavere seppellendolo in un campo alla Ferruccia, frazione al confine tra i co ... Come scrive msn.com