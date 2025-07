trovato il corpo del 16enne disperso nel po a pavia

Il corpo senza vita del ragazzo di 16 anni, scomparso due giorni fa nel fiume Po, √® stato ritrovato dai vigili del fuoco nel tratto fluviale all‚Äôaltezza del Ponte della Becca, in localit√† Spessa. Le ricerche si erano concentrate in quella zona fin dalle prime ore dopo la scomparsa. L‚Äôintervento si √® concluso nel tardo pomeriggio, dopo due giorni di perlustrazioni continue da parte dei sommozzatori e delle squadre fluviali. Il cadavere giaceva sul fondo in un punto difficile da raggiungere per via della forte corrente e della sabbia mobile. Scivolato nell‚Äôacqua davanti alla famiglia. Il giovane era originario della zona e stava trascorrendo il pomeriggio con i genitori e i fratelli su una delle spiagge sabbiose del fiume, in un‚Äôarea dove la balneazione √® vietata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

