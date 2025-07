Francesco De Carlo e Saverio Raimondo, diventati punto di riferimento nel mondo della stand up comedy italiana, tornano a prestare le loro voci ai personaggi di Mr. Shark e Professor Marmellata in Troppo Cattivi 2: al Giffoni Film Festival lo hanno presentato in anteprima raccontando la loro esperienza come comici-doppiatori. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Troppo Cattivi 2, Francesco De Carlo e Saverio Raimondo a Giffoni: "La cattiveria è molto inclusiva"