Troppo all’ex convivente 90enne Dà in escandescenze in strada

Il braccialetto elettronico che avrebbe dovuto controllare il rispetto delle prescrizioni a suo carico lo ha tirato agli agenti che si stavano avvicinando per capire il motivo per il quale la donna, italiana 47 anni, stesse urlando frasi sconnesse e si stesse agitando in maniera apparentemente inspiegabile. Appariva ubriaca e particolarmente su di giri, sintomo di qualcosa di anomalo. I poliziotti l’hanno notata mentre stavano effettuando un controllo di routine del territorio e, riferisce la questura, sono stati attirati dalle sue grida. Alla richiesta dei poliziotti di spiegare le ragioni della sua evidente alterazione, la donna ha reagito ripetendo frasi offensive verso gli agenti e lanciando il dispositivo antistalking in allarme contro uno dei poliziotti di pattuglia, mentre continuava a lamentarsi del fatto che il dispositivo continuasse ad attivarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Troppo all’ex convivente 90enne. Dà in escandescenze in strada

