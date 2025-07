Trimestrale Eni utile sopra le stime Descalzi | Risultati eccellenti

Risultati migliori del previsto per l’Eni che archivia il secondo trimestre rivedendo al rialzo gli obiettivi dell’anno e confermando il piano di ritorni agli azionisti. I numeri illustrati ieri dai vertici del colosso italiano dell’energia hanno messo in evidenza un utile netto rettificato di circa 1,13 miliardi di euro, oltre il 20% sopra le stime e un cash flow operativo migliore del previsto per l’intero anno con un tax rate consolidato del 46,6%. Nel periodo, spiega la societĂ con una nota diffusa in mattinata, sono stati raggiunti "eccellenti risultati sostenuti dalla soliditĂ del modello di business, dalla disciplina finanziaria e dall’elevata qualitĂ del portafoglio in grado di mitigare lo scenario". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trimestrale Eni, utile sopra le stime. Descalzi: "Risultati eccellenti"

Unicredit mette a segno un primo semestre record con un utile di a 6,1 miliardi di euro. Il risultato del secondo trimestre è di 3,3 miliardi sopra le stime. Orcel, '30 miliardi agli azionisti dal 2025 al 2027'.

