Tributi Coronas | Una svolta nella politica fiscale

Fiumicino, 26 luglio 2025 – La decisione di affidare a Fiumicino?Tributi la gestione diretta delle entrate del Comune segna una svolta nella politica fiscale di Fiumicino. Il nuovo modello pubblico rafforza il controllo sulle risorse e garantisce efficienza e trasparenza. È una scelta che Forza?Italia saluta con favore perché rafforza l’autonomia dell’ente”, afferma Alessio?Coronas, capogruppo di Forza?Italia a Fiumicino. “Negli ultimi due anni – sottolinea Coronas – grazie a un incremento degli atti di accertamento, le entrate TARI e IMU sono aumentate sensibilmente e il recupero dell’arretrato nelle sanzioni ha ridotto i tempi di lavorazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

