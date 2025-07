Trent’anni di festival pianistico Dai professionisti affermati ai giovani talenti del territorio

Giovani talenti del territorio e pianisti affermati a livello internazionale. Questa la formula vincente del Festival pianistico Città di Sarzana, rassegna concertistica organizzata dall'associazione musicale 'Il pianoforte' con il sostegno e il patrocinio del Comune, giunta quest'anno alla sua trentesima edizione. Quattro gli appuntamenti che andranno a comporre il cartellone dell'unico festival interamente dedicato al pianoforte a livello provinciale e che si svolgeranno, a partire dal prossimo lunedì, nel salone porticato della Fortezza Firmafede. Sarà il pianista sarzanese Carlo Solinas, classe 2000 ma già vincitore svariati premi in concorsi pianistici internazionali, nonché secondo classificato per il Premio Venezia intitolato ad Alfredo Casella al Teatro La Fenice, ad aprire, lunedì alle 21.

