Treni maxi ritardi per un guasto sulla Firenze-Orvieto Alta velocità ancora in tilt

Firenze, 26 luglio 2025 – Un nuovo guasto all’ Alta VelocitĂ mette alla prova la pazienza di lavoratori e vacanzieri che viaggiano in treno. Ai rallentamenti per i cantieri giĂ programmati, oggi pomeriggio si è aggiunto un problema alla linea Firenze Campo di Marte-Orvieto, con ripercussioni per chi attraversa l’Italia con Italo e Frecciarossa. Trenitalia segnala ritardi fino ai 60 minuti.  Il “guasto” – non meglio precisato – è stato segnalato alle 17.35. “La circolazione è rallentata per un inconveniente tecnico alla linea tra Firenze Campo Marte e Orvieto – si legge in una nota del Gruppo FS – I treni Alta VelocitĂ possono registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti ed essere instradati sulla linea convenzionale”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Treni, maxi ritardi per un guasto sulla Firenze-Orvieto. Alta velocitĂ ancora in tilt

In questa notizia si parla di: firenze - ritardi - guasto - orvieto

Donna cammina vicino ai binari dell’alta velocitĂ a Firenze: traffico in tilt, ritardi di oltre un’ora - I treni dell'Alta VelocitĂ , Intercity e Regionali hanno subito rallentamenti fino a 60 minuti per una donna che vagava nei pressi dei binari vicino alla stazione di Rifredi, Firenze.

Treni, un’altra mattinata di passione. Persone sui binari, caos e ritardi a Firenze - Firenze, 12 maggio 2025 – Un’altra mattinata di ritardi e disagi per i pendolari. A causa di persone non autorizzate presenti sui binari, la circolazione dei treni ha subito forti rallentamenti intorno al nodo fiorentino.

Esplosione nella casa cantoniera: ritardi sulla linea ferroviaria Firenze-Pisa - Disagi questa mattina, 30 maggio, alla circolazione ferroviaria dopo un'esplosione nella notte lungo la linea tra Empoli e San Romano.

UN TRANQUILLO WEEKEND DI RITARDI Vivo a Torino e ho la famiglia in provincia di Cuneo a 80 km di distanza. Sabato vado a trovarli: partenza prevista da Porta Susa alle 14,33 faccio il biglietto on line alle 14 tutto ok, alle 14,10 in stazione scopro che il tr Vai su Facebook

Treni, maxi ritardi per un guasto sulla Firenze-Orvieto. Alta velocità ancora in tilt - Intanto il ministro Salvini (con il governatore toscano Giani) celebra il cantiere per il passante Tav di Firenze: “Ci guadagneranno tutti”. Da quotidiano.net

Guasto alla linea dell’alta velocità, treni in ritardo e disagi oggi a Firenze - A causa di un inconveniente tecnico nei pressi di Orvieto, un’altra mattinata difficile per chi viaggia in treno. Lo riporta msn.com