Tre pini saranno abbattuti nei giardini di Brignole | Rischio crollo

È passato un anno dalle polemiche per l'abbattimento degli alberi nei giardini di Brignole, in via Thaon di Revel, dove lo scorso luglio si erano scatenate le proteste degli ambientalisti per la decisione del Comune di abbattere quindici pini considerati a rischio crollo.A un anno di distanza la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it