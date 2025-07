Tre morti sul lavoro | sindaco di Arzano proclama lutto cittadino

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Arzano ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali di Luigi Romano, il “concittadino tragicamente scomparso – si legge in una nota – in un incidente sul lavoro avvenuto ieri a Napoli”. “ Con questo gesto, l’Amministrazione comunale intende esprimere la propria vicinanza alla famiglia e partecipare, con rispetto e dolore, al cordoglio che ha colpito l’intera comunità ”, prosegue la nota mentre la sindaca Cinzia Aruta “invita la cittadinanza a sospendere, durante la cerimonia funebre, tutte le attivitĂ non strettamente necessarie per sottolineare, anche con il silenzio e il raccoglimento, che non si può morire di lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tre morti sul lavoro: sindaco di Arzano proclama lutto cittadino

