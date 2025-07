Travolta e uccisa mentre attraversa la strada | Roberta Dotti muore a 50 anni

Sant’Agata (Firenze9, 26 luglio 2025 – Stava attraversando la strada davanti alla propria abitazione quando un’auto l’ha travolta uccidendola. E’ successo nella tarda serata di ieri, 25 luglio a Sant’Agata, frazione di Scarperia e San Piero in Mugello. Roberta Dotti, 50 anni, è morta dopo essere stata investita in prossimitĂ di una fermata dell’autobus e nella zona del campo sportivo. L’allarme è stato lanciato subito dai residenti e in breve tempo sono arrivati sul posto i soccorsi sanitari del 118 che hanno messo in atto qualsiasi manovra rianimatoria per strappare la 50enne alla morte  e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’ incidente mortale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

