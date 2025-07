Travolta e uccisa da un Suv in tangenziale a Bari si era fermata per soccorrere due motociclisti

Tragedia nella notte a Bari: Giusy Lucente, 41 anni, è stata travolta e uccisa da un Suv mentre soccorreva due motociclisti lungo la tangenziale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Travolta e uccisa da un Suv in tangenziale a Bari, si era fermata per soccorrere due motociclisti

In questa notizia si parla di: travolta - uccisa - tangenziale - bari

Monza, 14enne travolta e uccisa da un treno: avrebbe attraversato il passaggio a livello chiuso - Una ragazza di 14 anni è morta dopo essere stata travolta da un treno a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza.

Ragazza di 14 anni travolta e uccisa da un treno a Cesano Maderno: indagini in corso - Una ragazzina di 14 anni è morta dopo essere stata investita da un treno in transito nei pressi del passaggio a livello di corso Libertà a Cesano Maderno (Monza e Brianza).

Sara Marzolino travolta e uccisa a 100 all’ora a Genova: forse autista al telefono. C’è il video - Travolta da un’auto a 100 km/h mentre attraversava fuori dalle strisce in via Buozzi: Sara Marzolino, 22 anni, è morta sul colpo.

Si ferma per soccorrere una motociclista, travolta e uccisa. L'incidente sulla tangenziale a Bari. La vittima investita da un'auto condotta da un 80enne. #ANSA Vai su X

Bari, incidente sulla tangenziale: donna di 41 anni travolta e uccisa mentre soccorre due motociclisti Vai su Facebook

Bari, si ferma per soccorrere una motociclista: travolta e uccisa da un suv; Bari, donna si ferma in tangenziale per soccorrere dei motociclisti e muore travolta da un Suv; Bari, si ferma in tangenziale per soccorrere i motociclisti coinvolti in un incidente: muore una donna travolta da un Suv. Tre feriti.

Bari, incidente sulla tangenziale: Giusy Lucente travolta e uccisa mentre soccorre due motociclisti - Una donna di 41 anni, Giusy Lucente, di Sammichele di Bari ha perso la vita dopo essere ... Riporta msn.com

Bari, si ferma per soccorrere una motociclista: travolta e uccisa da un suv - La donna si è fermato insieme con il marito per soccorrere una ragazza caduta dalla moto dopo lo scontro con un'automobile, ma in quel momento è sopraggiunta un'auto di grossa cilindrata. Lo riporta tg24.sky.it