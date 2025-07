Trasferimenti personale | Prezzo insostenibile per il Pratello

Preoccupazione di Fp Cgil in merito al piano di mobilità del personale di polizia penitenziaria, avviato tramite interpello straordinario dal dipartimento, in vista dell'apertura degli istituti per minorenni de L'Aquila e di Lecce.Con l'avvicinarsi del 1° e del 15 settembre, in pieno periodo di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: personale - trasferimenti - prezzo - insostenibile

Trasferimenti personale: Prezzo insostenibile per il Pratello; “Solo due nuovi agenti a Lecce. Situazione ormai insostenibile” -; Carcere di Avellino, l'urlo dell'Uspp: Situazione insostenibile, servono interventi immediati.

L'insostenibile prezzo di un mondo offline - Punto Informatico - Le ricadute di queste pratiche sono state calcolate ai ricercatori di Top10VPN, che oggi ... Lo riporta punto-informatico.it

Il prezzo dell’energia è diventato insostenibile per le aziende - Il prezzo dell’energia è diventato insostenibile per le aziende In particolare quello del gas, cresciuto di oltre il 700% dal 2019: il governo sta studiando misure per aiutare interi settori ... Da ilpost.it