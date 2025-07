Tramvia Firenze | nuovi cantieri nel viale Europa da giovedì 31 Asfaltatura notturna viadotto dell’Indiano

Proseguono i lavori della linea per Bagno a Ripoli della tramvia di Firenze: dopo le lavorazioni preliminari, da giovedì 31 luglio 2025 in viale Europa, tra largo Novello e via Olanda, inizierà la realizzazione della sede tranviaria sul centro della carreggiata, per un tratto di 620 metri che non interesserà i controviali L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Tramvia Firenze: nuovi cantieri nel viale Europa da giovedì 31. Asfaltatura notturna viadotto dell’Indiano

In questa notizia si parla di: tramvia - viale - europa - giovedì

Tramvia Firenze, scattano i lavori della fase 2 su viale Giovine Italia - Firenze, 8 maggio 2025 - Vanno avanti i lavori della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Come si legge in una nota di Palazzo Vecchio, nella notte tra domani, venerdì 9, e sabato 10 maggio sarà attivata la seconda fase del cantiere C3 in viale Giovine Italia con il ribaltamento sul lato della Caserma Baldissera.

Cantiere tramvia, fase due per viale Giovine Italia: "grossi" lavori per 22 settimane - Vanno avanti i lavori della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Nella notte tra domani, venerdì 9, e sabato 10 maggio sarà attivata la seconda fase del cantiere C3 in viale Giovine Italia, con lo spostamento del cantiere sul lato sinistro del viale, adiacente cioè alla Caserma Baldissera.

Tramvia, i giorni caldi di Bellariva. Apre lo scambiatore in viale Europa. Cantieri: piano per l’accelerata - Firenze, 19 maggio 2025 – Quattro mesi scarsi di cantieri (al galoppo) per la nuova linea 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli – prima ruspa in azione il 25 gennaio in contemporanea con la prima corsa di Sirio sui binari della Vacs – ed è già tempo di tracciare un primo bilancio dei lavori dell’opera.

La domanda era semplice: "È partito un nuovo cantiere per la tramvia in viale Europa. Ci aspettano oltre 12 mesi di lavori. Secondo te, ne vale la pena?" Vai su Facebook

#at_Firenze Dal 21 luglio le linee extraurbane non passano dalla preferenziale di Viale Europa per lavori alla tramvia. Info su http://at-bus.it/avvisi Vai su X

Tramvia Firenze: nuovi cantieri nel viale Europa da giovedì 31. Asfaltatura notturna viadotto dell'Indiano; Tramvia Firenze, partono i lavori in viale Europa; Tramvia, apre il parcheggio scambiatore in viale Europa: 270 posti gratuiti per i residenti durante i cantieri.