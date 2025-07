Trailer di film e serie TV da SDCC 2025

La San Diego Comic-Con 2025 si sta confermando come uno degli eventi più attesi dell’anno nel settore dell’intrattenimento, offrendo anteprime esclusive, trailer inediti e dettagli sui prossimi progetti cinematografici e televisivi. Nonostante alcune grandi assenze di quest’anno, l’evento rimane un punto di riferimento per gli appassionati e gli addetti ai lavori, grazie alla presenza di numerosi studi e creatori di contenuti. In questa panoramica vengono analizzate le principali anteprime, i film e le serie che stanno facendo parlare di sé durante la manifestazione. predator: badlands – il nuovo capitolo della saga sci-fi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Trailer di film e serie TV da SDCC 2025

In questa notizia si parla di: trailer - film - serie - sdcc

Warfare – Tempo di guerra: trailer e poster del film di Alex Garland - Warfare – Tempo di guerra: trailer e poster del film di Alex Garland I Wonder Pictures presenta il trailer e il poster italiani ufficiali di Warfare  – Tempo di guerra, il nuovo film scritto e diretto da Alex Garland e Ray Mendoza – un anno dopo il successo di Civil War  –  che arriverà nelle sale italiane il 21 agosto 2025.

The Long Walk: il trailer del film tratto dal romanzo di Stephen King - The Long Walk: il trailer del film tratto dal romanzo di Stephen King Il primo trailer di The Long Walk ci offre uno sguardo al nuovo adattamento cinematografico di un’opera di Stephen King.

Honey Don't: Margaret Qualley è un'investigatrice privata nel trailer del film di Ethan Coen - Arriverà il 22 agosto nelle sale americane il film Honey Don't, diretto da Ethan Coen, di cui online è stato condiviso il primo trailer.

The Fantastic Four: First Steps – Trapela online il teaser trailer mostrato al SDCC; San Diego Comic-Con 2024, gli annunci e i trailer più importanti; SDCC 2024: ecco Vought Rising, prequel di The Boys con Soldatino e Stormfront!.