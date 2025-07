Tragico incidente sulla tangenziale di Bari | una donna di 41 anni travolta e uccisa mentre soccorre due motociclisti

Tragedia ieri sera, intorno alle 22, sulla tangenziale di Bari. Una donna di 41 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un Suv Mercedes, mentre insieme con il marito si era.

Tragedia sulla SS16 a Bari, all’uscita della tangenziale del quartiere San Paolo. Una coppia si è fermata per prestare soccorso ad un’altra coppia che era rimasta coinvolta in un incidente non grave. Poco dopo un Suv ha travolto la donna che si era fermata Vai su Facebook

