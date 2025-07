Tragedia sulla statale 17 | scontro fra pullman e automobile due morti

Nuovo incidente stradale mortale lungo le strade abruzzesi. Come riferisce Anas, nel pomeriggio del 26 luglio un pullman e un'automobile, per circostanze ancora da chiarire, si sono scontrati lungo la statale 17 dell'Appennino abruzzese e Appulo Sanni nel territorio di Rivisondoli, in provincia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it