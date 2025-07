Tragedia sui vulcani | tre morti al Rally della Fourme l’auto killer travolge gli spettatori

Il vulcano Puy-de-Dome ha fatto da scenario a una carneficina. Tre morti, una decina di feriti, un’auto che si trasforma in strumento di morte: il Rally della Fourme, giunto alla sua 32esima edizione, si è trasformato in tragedia domenica pomeriggio ad Ambert, nella Francia centrale. L’incidente ha spezzato tre vite in pochi secondi devastanti. Due fratelli di 60 e 70 anni sono morti sul colpo quando la Peugeot 208 modificata, uscita di controllo, li ha travolti insieme ad altri spettatori. Il terzo decesso, un uomo di 44 anni, è avvenuto all’ospedale di Clermont-Ferrand dove era stato trasportato d’urgenza in elicottero. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Tragedia sui vulcani: tre morti al Rally della Fourme, l’auto killer travolge gli spettatori

