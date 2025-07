Tragedia lungo la statale 16 bis a Spoltore | morto un motociclista

Ancora una tragedia lungo le strade del Pescarese. Un uomo di 54 anni residente a Cappelle sul Tavo è morto nella notte fra il 25 e il 26 luglio a seguito di un incidente stradale. Dalle prime informazioni e in base alla ricostruzione della polizia locale di Spoltore, era alla guida della sua. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

