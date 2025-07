Tragedia in mare | annegano due fratelli

Tragedia in mare oggi, sabato 26 luglio, sul litorale a sud di Roma, nel territorio di Anzio. Due uomini hanno perso la vita questo pomeriggio, mentre facevano il bagno davanti a uno stabilimento balneare.Da quanto si apprende le vittime sono due fratelli di 55 e 58 anni. Secondo le prime. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Palinuro, sfiorata la tragedia in mare: madre e figlio salvati dai bagnini nonostante la bandiera rossa - Attimi di paura questa mattina a Palinuro, in localitĂ Saline, dove una donna e suo figlio sono stati tratti in salvo dopo essersi avventurati in mare nonostante la bandiera rossa segnalasse condizioni proibitive.

Migranti, la tragedia di Esther e del suo bambino morto di sete: «Temevo mi costringessero a buttarlo in mare» - Lei e suo marito, insieme ad un’altra coppia ghanese, hanno vissuto l’orrore: i loro figli, due bambini di 3 e 4 anni, sono deceduti durante una traversata disperata dalla Libia verso l’Europa

Nuova tragedia del mare a Lampedusa, recuperati i corpi senza vita di due bambini - LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Nuovi sbarchi a Lampedusa dove sono giunti numerosi migranti soccorsi su tre natanti, con a bordo donne e minori, dalla Guardia costiera.

Una bambina di 10 anni di origine macedone è annegata oggi pomeriggio mentre stava facendo il bagno nel fiume Piave con i suoi fratelli, all'altezza di San Giacomo di Pederobba (Treviso). La bambina si trovava sul fiume con tutta la sua famiglia e, a dare Vai su Facebook

