Tragedia al Rally di Arlanc | auto esce di strada morti tre spettatori

Dramma al Rallye de la Fourme nel dipartimento francese di Puy-de-DĂ´me. Tre spettatori hanno perso la vita durante il Rallye de la Fourme, evento motoristico che si svolge nella cittĂ di Arlanc, in Francia. Una delle auto in gara, una Peugeot 208 modificata, è uscita di strada travolgendo le vittime. A perdere la vita sono stati due fratelli di 60 e 70 anni e un uomo di 44 anni, quest'ultimo deceduto in ospedale a Clermont-Ferrand, dove era arrivato in condizioni gravissime. Numerosi presenti sotto choc, attivato supporto psicologico. Secondo quanto riportato dalla prefettura e da BFMTV, una decina di persone che hanno assistito all'incidente sono rimaste profondamente scosse e hanno ricevuto assistenza medica.

