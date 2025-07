Tragedia a Tarquinia lido | 47enne muore annegato nel tentativo di salvare la famiglia

Un dramma si è consumato nel pomeriggio di oggi, 26 luglio, lungo un tratto di spiaggia libera, a Tarquinia. Alessandro D’Angelo, 47 anni, originario di Roma, ha perso la vita annegando nel tentativo di salvare la moglie e i figli, in difficoltĂ tra le onde del mare mosso.Secondo una prima. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

