Traffico Roma del 26-07-2025 ore 16 | 30

lavori per il puntamento al Colosseo della metro C Pertanto fino a domani domenica 27 luglio la linea sarà completamente chiusa I treni sono sostituiti da bus da inizio A fine servizio conto alla rovescia per il Giubileo dei giovani al via venerdì 28 luglio e che culminerà con gli appuntamenti a Tor Vergata del 2 del 3 agosto si prospetta Dunque una settimana piena di 20 che si aprirà nella serata di martedì 26 luglio ho la messa in piazza San Pietro proprio il 29 luglio il servizio delle m e b verrà pertanto esteso sino alle 1:30 di notte tra il 28 luglio e il 4 agosto Invece saranno arrivate delle navette speciali per i pellegrini tra la fiera di Roma Piazza dei Partigiani la stazione Cornelia

